Американку даже обвинили в предательстве

16 марта состоялась онлайн-встреча президента Украины Владимира Зеленского и американского конгресса. В то время, как все участники начали аплодировать украинскому политику, член палаты представителей от фракции Республиканцев США Марджори Тейлор Грин этого делать не стала. За такой поступок на нее обрушился целый шквал критики со стороны коллег.

Кандидат от Демократов Холли Маккормак заявил, что вместо того, чтобы приветствовать Зеленского, Марджори Тейлор Грин смотрела в телефон.

"Абсолютно отвратительное поведение с ее стороны",

– цитирует слова Маккормака "Общественная служба новостей".

Раскритиковал поведение коллеги и другой представитель демократов Маркус Флауэрс. Он сказал, что в отличие от Грин, находится на стороне Украины, намекнув на предательство со стороны конгрессвумен.

Сама республиканка пока не дала никаких комментариев о том, что произошло в конгрессе. Однако раннее Грин в социальных сетях интересовалась, почему выступать по поводу защиты национальной безопасности будет Зеленский, в то время как Байдена совсем не волнует целостность границ Америки.

Ранее американский президент попал в довольно неловкую ситуацию. Во время выступления на мероприятии Байден перепутал вице-президента США со своей супругой.