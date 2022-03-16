В редакции заявили, что их "взломали"

Сложить оружие и возвращаться к мирной жизни – такой призыв увидели 16 марта зрители украинского телеканала "Украина 24". Текст от имени президента Владимира Зеленского появился на бегущей строке во время прямого эфира. В редакции утверждают, что это все ложь и вражеская пропаганда.

Довольно длинный текст – на один повтор требуется около минуты – был на украинском языке. В нем говорится, что Зеленский осознал свои ошибки и принял решение уйти. Армии и гражданам он рекомендует прекратить воевать.

"Не стоит умирать. Я советую вам жить, и я собираюсь сделать то же самое",

– говорится в тексте.

Руководство телеканала уже заявило, что трансляцию на их бегущей строке организовали "вражеские хакеры", и на самом деле никто сдаваться "не собирается".

Сам Зеленский тоже поспешил выложить опровержение в соцсетях. На этот раз обошелся без хромакея и на фоне зеленых елочек на улице заявил, что призывать капитулировать он может только Россию.

Военная спецоперация по защите республик Донбасса и демилитаризации Украины идет с 24 февраля. Москва Киев параллельно проводят переговоры по урегулированию ситуации. Украинские власти уже не возражают против нейтрального статуса страны и предлагают демилитаризацию по шведскому типу.