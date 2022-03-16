Мужчина заявил, что по поводу офицеров сообщить ничего не может

Злоупотребление спиртным с наркотической зависимостью – весьма нередкое явление в рядовом составе войск Украины, рассказал военнослужащий украинской бригады, сдавшийся в плен.

Как отмечает источник, военнопленный проходил службу в рядах авиационной бригады вооруженных сил Украины в городе Мелитополь Запорожской области на контрактной основе. Сам контрактник прибыл в пропускной пункт Джанкой в Крыму из Украины.

Солдат сообщил, что в основном рядовой состав украинской армии действительно злоупотребляет спиртным. Нередки случаи и наркотической зависимости среди военнослужащих.

Мужчина, однако, не может рассказать ничего конкретного по поводу добросовестного отношения к службе среди офицерского состава – нечасто удавалось пообщаться с представителями высшего или среднего звена вооруженных сил. Однако слухи об употреблении наркотиков и алкоголизме в рядах ВСУ, уверяет украинский военнопленный, образованы не на пустом месте.

Вместе с тем украинский военнослужащий заявил, что в его военной части отсутствовали радикальные националисты.

Еще один попавший в плен к российским военнослужащим солдат вооруженных сил Украины заявил, что обращение с пленными со стороны РФ весьма гуманно. Солдат ВСУ сам сдался в плен в ходе боя. Получил ранение в плечо. Хирурги ему уже оказали необходимую помощь.

Ранее в МИД Луганской Народной республики заявили, что намерены расследовать деятельность скрытой тюрьмы, устроенной неонацистскм батальоном "Айдар"*. Во внешнеполитическом ведомстве указали, что после освобождения территории от оккупации займутся изучением дела после массовых сообщений о пытках и издевательствах в отношении пленных со стороны неонацистов.

*запрещено в РФ