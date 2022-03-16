Пьянство и наркомания: украинский военнопленный рассказал о рядовом составе ВСУ

Пьянство и наркомания: украинский военнопленный рассказал о рядовом составе ВСУ
Фото: Vincenzo Circosta / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
продолжениеАксенов назначил награду за голову призвавшего убивать русских детей украинского нациста
Мужчина заявил, что по поводу офицеров сообщить ничего не может

Злоупотребление спиртным с наркотической зависимостью – весьма нередкое явление в рядовом составе войск Украины, рассказал военнослужащий украинской бригады, сдавшийся в плен.

Как отмечает источник, военнопленный проходил службу в рядах авиационной бригады вооруженных сил Украины в городе Мелитополь Запорожской области на контрактной основе. Сам контрактник прибыл в пропускной пункт Джанкой в Крыму из Украины.

Солдат сообщил, что в основном рядовой состав украинской армии действительно злоупотребляет спиртным. Нередки случаи и наркотической зависимости среди военнослужащих.

Мужчина, однако, не может рассказать ничего конкретного по поводу добросовестного отношения к службе среди офицерского состава – нечасто удавалось пообщаться с представителями высшего или среднего звена вооруженных сил. Однако слухи об употреблении наркотиков и алкоголизме в рядах ВСУ, уверяет украинский военнопленный, образованы не на пустом месте.

Вместе с тем украинский военнослужащий заявил, что в его военной части отсутствовали радикальные националисты.

Еще один попавший в плен к российским военнослужащим солдат вооруженных сил Украины заявил, что обращение с пленными со стороны РФ весьма гуманно. Солдат ВСУ сам сдался в плен в ходе боя. Получил ранение в плечо. Хирурги ему уже оказали необходимую помощь.

Ранее в МИД Луганской Народной республики заявили, что намерены расследовать деятельность скрытой тюрьмы, устроенной неонацистскм батальоном "Айдар"*. Во внешнеполитическом ведомстве указали, что после освобождения территории от оккупации займутся изучением дела после массовых сообщений о пытках и издевательствах в отношении пленных со стороны неонацистов.

*запрещено в РФ

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
новости партнеров
По теме

Три известных журналиста уволились с российского ТВ

Причины ухода они называть не стали

Нарышкин: судьба России решается прямо сейчас

Растущая русофобия властей Украины ставила под угрозу благополучие россиян

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей