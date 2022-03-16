Аксенов назначил награду за голову призвавшего убивать русских детей украинского нациста

Аксенов назначил награду за голову призвавшего убивать русских детей украинского нациста
Сергей Аксенов. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Специальный фонд уже сформирован и вознаграждение гарантировано

Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал найти и ликвидировать украинского журналиста-неонациста, призвавшего накануне истреблять русских детей. Об этом лидер республики заявил в среду, 16 марта. Более того, он назначил денежную награду за голову Фахрудина Шарафмала.

"Эту собаку найдем. Передаю просто – мы тебя найдем… Мужчины воюют с мужчинами. Тем, кто так говорит, передаем: найдем вас всех", – сказал журналистам Аксенов.


Позднее в своем телеграм-канале глава региона объявил о вознаграждении тому, кто поймает украинского радикала за его фашистские призывы.

"Награду в размере 10 млн руб получат военнослужащие российской армии, Росгвардии и жители Украины, которые задержат или возьмут в плен и передадут в руки наших военных того ублюдка, который призывал и клялся убивать русских детей", – написал Аксенов.

По его словам, уже создан специальный фонд, а поэтому выплату вознаграждения он гарантировал лично.

Ранее в эфире украинского телеканала "24" пан Шарафмал рассказал о своих способах борьбы с Россией, куда вошло и истребление детей. В частности, он процитировал высказывание немецкого оберштурмбаннфюрера СС Адольфа Эйхмана, отвечавшего за преследование, изгнание и депортацию евреев, следствием чего стала гибель до 6 млн человек. Фашист Третьего рейха заявлял, что для уничтожения нации нужно уничтожать детей.

Украинский неонацист сказал, что расправится с русскими, когда ему выпадет такая возможность.

Сегодня пан Шарафмал в прямом эфире попытался извиниться за свои слова, признав, что его заявление "было недопустимо с точки зрения журналиста, и с точки зрения человеческой". И тут же объявил, что "украинцы это не такие нелюди, как россияне".

Источник: Крыминформ ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров

Три известных журналиста уволились с российского ТВ

Причины ухода они называть не стали

Нарышкин: судьба России решается прямо сейчас

Растущая русофобия властей Украины ставила под угрозу благополучие россиян

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей