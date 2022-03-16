Специальный фонд уже сформирован и вознаграждение гарантировано

Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал найти и ликвидировать украинского журналиста-неонациста, призвавшего накануне истреблять русских детей. Об этом лидер республики заявил в среду, 16 марта. Более того, он назначил денежную награду за голову Фахрудина Шарафмала.

"Эту собаку найдем. Передаю просто – мы тебя найдем… Мужчины воюют с мужчинами. Тем, кто так говорит, передаем: найдем вас всех", – сказал журналистам Аксенов.

Позднее в своем телеграм-канале глава региона объявил о вознаграждении тому, кто поймает украинского радикала за его фашистские призывы.

"Награду в размере 10 млн руб получат военнослужащие российской армии, Росгвардии и жители Украины, которые задержат или возьмут в плен и передадут в руки наших военных того ублюдка, который призывал и клялся убивать русских детей", – написал Аксенов.

По его словам, уже создан специальный фонд, а поэтому выплату вознаграждения он гарантировал лично.

Ранее в эфире украинского телеканала "24" пан Шарафмал рассказал о своих способах борьбы с Россией, куда вошло и истребление детей. В частности, он процитировал высказывание немецкого оберштурмбаннфюрера СС Адольфа Эйхмана, отвечавшего за преследование, изгнание и депортацию евреев, следствием чего стала гибель до 6 млн человек. Фашист Третьего рейха заявлял, что для уничтожения нации нужно уничтожать детей.

Украинский неонацист сказал, что расправится с русскими, когда ему выпадет такая возможность.

Сегодня пан Шарафмал в прямом эфире попытался извиниться за свои слова, признав, что его заявление "было недопустимо с точки зрения журналиста, и с точки зрения человеческой". И тут же объявил, что "украинцы это не такие нелюди, как россияне".

