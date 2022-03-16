Согласие Киева позволило бы обойти кровопролитие стороной, заявил президент

Кремль предлагал политическому руководству Украины по разным каналам отказаться от вступлений боевые действия с российской армией и вывести войска из Донбасса во избежание кровопролития. Однако официальный Киев не пожелал этим заниматься, заявил сегодня, 16 марта, президент России Владимир Путин.

В среду российский лидер провел совещание по экономическим вопросам, высказавшись по поводу текущей спецоперации вооруженных сил РФ на Украине. Глава государства сообщил, что украинская администрация ответила отказом на предложение Москвы.

"Не захотели. Ну что ж, это их решение", – высказался Путин.



По словам лидера, личный состав российской армии делает все возможное, чтобы избежать жертв среди гражданского населения Украины. Солдаты и офицеры российских ВС демонстрируют мужество и героизм, выполняя боевые задачи и спасая мирное население украинских городов.

Специальная операция российских войск на Украине будет доведена до конца, все идет в соответствии с утвержденными планами. Ограничение военной кампании в границах Донбасса означало бы затяжной конфликт и появление новой линии фронта с дальнейшим наращиванием сил Североатлантического альянса у российских границ, указал Путин.

Российский лидер добавил, что многолетнему издевательству населения Донбасса с украинской стороны необходимо положить конец.

Ранее российский лидер заявил, что Белый дом пытается обмануть американское население, перекладывая ответственность за рост топлива в стране на Москву. В реальности поставки из России в Соединенные Штаты крайне малы – не более 3% от всей нефти в США.