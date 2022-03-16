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Оператор электрической сети НЭК "Укрэнерго" завершил объединение отечественной и европейской энергосистем. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в среду, 16 марта.
По его словам, "враг" надеялся на развал энергосистемы Незалежной и именно поэтому "захватил" Запорожскую АЭС, а еще якобы специально бомбит ТЭС и ЛЭП в городах соборной.
"Но украинская энергосистема 21 день войны работала стабильно, сбалансированно и устойчиво, что признали европейцы. И с сегодняшнего дня мы больше не сами. И с сегодняшнего дня украинская электроэнергия течет в Европу, европейская – на Украину", – цитирует портал Оdessa online пана Зеленского.
По его мнению, теперь у отечественной энергетической системы появились надежные энергорезервы, расположенные за западной границей страны, поэтому она защищена от атак РФ.
"У нас теперь единственная энергетическая кровеносная система от Лиссабона до Мариуполя. Украина – в "энергетической еврозоне". Нас не одолеть", – провозгласил экс-комик.Напомним, киевский режим уже несколько последних лет грезил мечтами оторваться от "лампочки Ильича" из РФ и Белоруссии. Власти Незалежной планировали отсоединиться от белорусской и российской энергосистем до конца 2023 года. Насколько ритмично налажена работа в данной сфере с ЕС, сейчас выяснить доподлинно не представляется возможным.
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