Итальянское издание сопроводило статью заголовком о "резне" на Украине

Лживость и фальсификация фактов западных СМИ вокруг спецоперации ВС России с каждым днем пробивают все новое днище. На этот раз "прославилась" итальянская La Stampa.

Номер газеты вышел с фотографией из обстрелянного 14 марта неонацистами ВСУ ракетой "Точка-У" центра Донецка. Итальянские лжецы выдали снимок фотокорреспондента URA.ru Эдуарда Корниенко с места кровавой трагедии столицы ДНР как кадр с якобы жертвами российской спецоперации.

Фото сопровождено заголовками о "резне" на Украине, а также "угрозе штурма Киева".

На эту беспардонную фальшивку обратил внимание автор телеграм-канала "Неофициальный БеZсоноV" – замминистра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.

"Даниил, в Италии все говорят об этой фотографии. Angelo D'Orsi – итальянский мыслитель, идеолог и ученый – заявил, что не купит больше газету La stampa", – процитировал послание Безсонов.

Отмечается, что газета отключила на сайте функцию "обратная связь".





Напомним, вэсэушники нанесли удар "Точкой-У" по центру Донецка в 11:30 утра 14 марта. В результате атаки погиб 21 мирный житель мегаполиса, еще около 30 человек получили ранения. Практически никто из западных покровителей киевского режима не отреагировал на это преступление. В частности, генсек ООН Антониу Гутерреш был лаконичен – у него "вызывает сожаление" любой удар по гражданской инфраструктуре.

Ранее сегодня президент РФ Владимир Путин назвал кровавым терактом удар со стороны украинских войск "Точкой-У" по Донецку.

По его словам, военные ВСУ и нацбаты в последние дни "бьют без разбора по площадям с фанатизмом и остервенением обреченных". Он сравнил их с фашистами, которые в агонии Третьего рейха "пытались утащить с собой в могилу как можно больше невинных жертв".

