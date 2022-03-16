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Лживость и фальсификация фактов западных СМИ вокруг спецоперации ВС России с каждым днем пробивают все новое днище. На этот раз "прославилась" итальянская La Stampa.
Номер газеты вышел с фотографией из обстрелянного 14 марта неонацистами ВСУ ракетой "Точка-У" центра Донецка. Итальянские лжецы выдали снимок фотокорреспондента URA.ru Эдуарда Корниенко с места кровавой трагедии столицы ДНР как кадр с якобы жертвами российской спецоперации.
Фото сопровождено заголовками о "резне" на Украине, а также "угрозе штурма Киева".
На эту беспардонную фальшивку обратил внимание автор телеграм-канала "Неофициальный БеZсоноV" – замминистра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.
"Даниил, в Италии все говорят об этой фотографии. Angelo D'Orsi – итальянский мыслитель, идеолог и ученый – заявил, что не купит больше газету La stampa", – процитировал послание Безсонов.
Отмечается, что газета отключила на сайте функцию "обратная связь".
Напомним, вэсэушники нанесли удар "Точкой-У" по центру Донецка в 11:30 утра 14 марта. В результате атаки погиб 21 мирный житель мегаполиса, еще около 30 человек получили ранения. Практически никто из западных покровителей киевского режима не отреагировал на это преступление. В частности, генсек ООН Антониу Гутерреш был лаконичен – у него "вызывает сожаление" любой удар по гражданской инфраструктуре.
Ранее сегодня президент РФ Владимир Путин назвал кровавым терактом удар со стороны украинских войск "Точкой-У" по Донецку.
По его словам, военные ВСУ и нацбаты в последние дни "бьют без разбора по площадям с фанатизмом и остервенением обреченных". Он сравнил их с фашистами, которые в агонии Третьего рейха "пытались утащить с собой в могилу как можно больше невинных жертв".
Причины ухода они называть не стали
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