Украина предложила шведский вариант демилитаризации

Украина предложила шведский вариант демилитаризации
Фото: Belarusian Foreign Ministry / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Будущее армии Незалежной обсуждают на уровне министров обороны двух стран

Договор, который Россия пытается выработать на переговорах с Украиной, должен обеспечить мир многим следующим поколениям, поэтому детально обсуждается "каждая буква". Об этом в среду, 16 марта, заявил глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский.

По его словам, цели Москвы сейчас точно такие же, как были 24 февраля, когда началась военная спецоперация на Украине. Это "сохранение и развитие нейтрального статуса Украины", ее демилитаризация, признание статусов Крыма и республик Донбасса, защита прав русскоязычного населения и денацификация, включая наказание за попытки героизации нацизма. Это, по мнению Мединского, даст гарантию на будущее, что Украина не станет плацдармом для атаки на Россию.

В Киеве, похоже, начинают прислушиваться к озабоченностям Москвы. В частности, там уже предлагают вариант демилитаризации по типу Швеции или Австрии, когда у внеблокового государства сохраняется своя армия и флот. Эти вопросы обсуждаются на уровне министров обороны двух стран, сообщил Мединский.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский публично признал, что у страны нет шансов стать членом НАТО. В России это назвали позитивным сдвигом. Однако наблюдатели полагают, что у киевского руководства нет единой точки зрения на происходящее, поэтому они затягивают переговорный процесс. 

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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