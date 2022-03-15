Задержку в переговорах с Киевом объяснили раздраем в руководстве Украины

Задержку в переговорах с Киевом объяснили раздраем в руководстве Украины
Фото: Belarusian Foreign Ministry/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
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Руководство Незалежной спешит защитить сначала личные интересы

Украинская сторона всячески затягивает переговорный процесс с Россией, подменяя конкретику общими фразами, чтобы успеть позаботиться о личных выгодах для политической элиты страны. По мнению главы Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексея Ярошенко, руководство Незалежной уже продемонстрировало абсолютную неспособность к переговорам.

Украинские власти "увиливают" от достижения договоренностей, поскольку у них нет единой точки зрения: они разобщены и "пекутся о своей шкуре":

"Украинское руководство пытается затянуть время, чтобы получить возможность зачистить собственные противоправные действия",

– приводит телеканал "360" мнение Ярошенко. Кроме того, Киеву приходится на каждый шаг получать одобрение западных партнеров, что также не способствует продвижению переговорного процесса.

В целом, считает политолог, политическая элита Украины уже предала собственный народ, и все идет к тому, что России придется и дальше добиваться целей спецоперации не дипломатическим, а силовым путем.

Ранее появилась информация, что военные недовольны решением Зеленского бросить войска на востоке без поддержки, сосредоточив все силы на Одессе и Киеве. 

Напомним, к этому дню состоялось уже несколько раундов переговоров представителей Москвы и Киева, но позитивных результатов практически нет. Последние новости о военной спецоперации РФ на Украине – в онлайн-трансляции "Утра". 

Источник: Телеканал "360" ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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