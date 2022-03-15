Украина стала пешкой США в противостоянии с Россией - Global Times

Украина стала пешкой США в противостоянии с Россией - Global Times
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Вашингтон намерен захватить европейский энергетический рынок

Ни Москва, ни Киев, ни Брюссель не заинтересованы в горячем конфликте в центре Европы. Стороны рассчитывают на дипломатическое урегулирование украинского кризиса, для чего ищут точки соприкосновения. Однако позиция Вашингтона в этой истории совершенно противоположная.

Об этом заявили аналитики китайского издания Global Times. По их мнению, США выгодно усиление конфликта, поэтому они подливают масло в огонь, снабжая Незалежную оружием. И в данном случае интересы самой страны абсолютно не учитываются, считают эксперты.

"У Вашингтона на Украине нет важных интересов, поскольку она является для него не более чем пешкой в противостоянии с Россией", – пишет Global Times.

Авторы статьи отметили, что эскалация конфликта играет на руку США, потому что они намерен захватить европейский энергетический рынок. По данным издания, американцы уже готовы к масштабному экспорту нефти и газа.

Аналитики подчеркнули, что сегодня Украины добивается прекращения специальной военной операции, потому что конфликт охватывает все больше территорий. Меж тем, по их словам, Вашингтон выступает против того, чтобы Москва и Киев нашли компромиссы.

"Сохранение суверенитета и территориальной целостности Украины не является целью для США", – уверен политолог Цуй Хунцзянь.

Более того, эксперты полагают, что позиции США и Евросоюза в этом конфликте тоже расходятся. В Брюсселе прекрасно понимают, что дальнейшая эскалация может привести к ослаблению к ослаблению европейской экономики. Авторы напомнили, что лидеры России, Германии и Франции находятся в постоянном контакте и обсуждают пути решения украинского кризиса.

Ранее военный эксперт Александр Перенджиев заявил, что Россия в ходе спецоперации может преподнести Украине "пару сюрпризов".

Источник: Global Times ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
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