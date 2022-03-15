Речь идет о 15 тысячах "товарняках", принадлежащих 250 компаниям

Компания "Украинские железные дороги" приступила к национализации российских вагонов, застрявших на территории Украины. В общей сложности речь идет о 15 тыс. "товарняках", принадлежащих 250 компаниям.

""Укрзализныця" начинает процедуру национализации российских вагонов на Украине. Теперь они будут работать на экономику нашей страны", – цитирует "КоммерсантЪ" сообщение компании.

По словам председателя правления "Укрзализныци" Александра Камышина, отбирать "товарняки" из РФ начали после подписания соответствующего закона президентом Украины Владимиром Зеленским.

"На первом этапе составляем перечень владельцев вагонов, у которых среди учредителей есть Россия", – уточнил он.

Камышин заметил, что процесс определения этих хозяев с долей капитала у РФ будет не столь быстрой задачей.

Уже установлено, что около трех тысяч вагонов, которые находятся на Украине, принадлежат компаниям, связанным с Россией. К ним относятся "ВЭБ-Лизинг", "ВТБ-Лизинг", "Газпромтранс", ГТЛК и "Сбербанк Лизинг", сказал украинский топ-менеджер.

Как сообщает телеграм-канал "Украина.ру", давно известно, что изношенность вагонного парка УЗД составляет свыше 90%. По данным издания, осенью 2021 г. киевский режим презентовал программу "Большого строительства на железной дороге". Согласно проекту планировалось в течение 7 лет построить около 46 тыс. полувагонов и зерновозов, из которых 23,2 тыс. – частными собственниками.

"15 тыс. вагонов, украденных у РЖД и частных перевозчиков, позволят сразу же выполнить двухлетний план строительства вагонов. А выделенные на это деньги... Ну, вы понимаете", – говорится в публикации.

