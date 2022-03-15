Политики должны встретиться с Зеленским

В разгар специальной военной операции России по защите независимых ДНР и ЛНР главы правительств Польши, Чехии и Словении решили совершить визит на Украину для встречи с президентом Владимиром Зеленским. Однако истинную цель их поездки раскрыл один из участников.

Поезд с премьер-министрами на борту выехал из Польши во вторник, 15 марта, утром. Он уже пересек границу с Незалежной и направляется в сторону Киева. Встреча с украинским главой должна пройти в столице. Таким образом Варшава, Прага и Любляна решили выразить поддержку Зеленскому.

Фактически делегация премьеров представляет весь Евросоюз. Об этом ранее заявили в канцелярии главы польского кабмина. Однако сам Матеуш Моравецкий сегодня утром оставил в официальных социальных сетях запись, которая проливает свет на цель поездки.

"В такие переломные для мира времена наш долг быть там, где куется история. Потому что речь идет не о нас, а о будущем наших детей, которые заслуживают жить в мире, свободном от тирании", – написал премьер Польши.

Как сообщает РИА Новости, руководитель канцелярии главы правительства ранее отметил, что политики своим визитом не только выразят поддержку Киеву, но и представят новые меры поддержки для Незалежной.

К слову, аналитики китайского издания Global Times полагают, что Украина стала пешкой США в противостоянии с Россией. Авторы статьи подчеркнули, что Москва, Киев и Брюссель настроены на политическое урегулирование кризиса, однако Вашингтон против.