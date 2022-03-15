Стала известна цель визита премьеров Польши, Чехии и Словении на Украину

Стала известна цель визита премьеров Польши, Чехии и Словении на Украину
Владимир Зеленский. Фото: Stefanie Loos / dpa / www.globallookpress.com
продолжениеЗеленский выпрашивает у Байдена помощь - СМИ
Политики должны встретиться с Зеленским

В разгар специальной военной операции России по защите независимых ДНР и ЛНР главы правительств Польши, Чехии и Словении решили совершить визит на Украину для встречи с президентом Владимиром Зеленским. Однако истинную цель их поездки раскрыл один из участников.

Поезд с премьер-министрами на борту выехал из Польши во вторник, 15 марта, утром. Он уже пересек границу с Незалежной и направляется в сторону Киева. Встреча с украинским главой должна пройти в столице. Таким образом Варшава, Прага и Любляна решили выразить поддержку Зеленскому.

Фактически делегация премьеров представляет весь Евросоюз. Об этом ранее заявили в канцелярии главы польского кабмина. Однако сам Матеуш Моравецкий сегодня утром оставил в официальных социальных сетях запись, которая проливает свет на цель поездки. 

"В такие переломные для мира времена наш долг быть там, где куется история. Потому что речь идет не о нас, а о будущем наших детей, которые заслуживают жить в мире, свободном от тирании", – написал премьер Польши.

Как сообщает РИА Новости, руководитель канцелярии главы правительства ранее отметил, что политики своим визитом не только выразят поддержку Киеву, но и представят новые меры поддержки для Незалежной.

К слову, аналитики китайского издания Global Times полагают, что Украина стала пешкой США в противостоянии с Россией. Авторы статьи подчеркнули, что Москва, Киев и Брюссель настроены на политическое урегулирование кризиса, однако Вашингтон против.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
новости партнеров

В США активизировали систему управления ядерными силами

Вашингтон готовится к атаке, считают аналитики

Россия нашла способ обойти запрет на полеты самолетов

Санкции против гражданской авиации РФ не дали ожидаемого эффекта

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей