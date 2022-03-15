Глава Незалежной настаивает над введением над территорией его страны бесполетной зоны

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 16 марта, будет пробовать давить на лидера США Джо Байдена, выпрашивая у него помощь. Однако хозяин Белого дома не в состоянии ее оказать. Об этом пишет Нил Стэнэйдж в The Hill.

Автор отмечает, что виртуальное выступление перед американским конгрессом главы Незалежной приведет к созданию ряда проблем для "сонного Джо".

"Он наверняка вновь потребует от США ввести бесполетную зону над Украиной, а также поставить еще больше оружия, включая военные самолеты", – считает Стэнэйдж.

Обозреватель напомнил, что действующий хозяин Овального кабинета, как и большинство американских законодателей, выступает против закрытия неба над Незалежной. Такие просьбы со стороны киевского режима лишь создают президенту Штатов проблемы.

"Единственный способ добиться бесполетной зоны – это если США или другие западные силы захотят сбивать российские самолеты, что, скорее всего, приведет к полномасштабной войне между Россией и Соединенными Штатами", говорится в статье.

Также автор отметил, что на прошлой неделе Белый дом запретил Польше передать в распоряжение ВСУ советские истребители МиГ-29.

Американские законодатели и эксперты действительно опасаются быть втянутыми в огромный, катастрофический конфликт, подчеркнул журналист.

Что касается возможности введения бесполетной зоны над территорией Украины, то и в НАТО этот вопрос не стоит на повестке дня, напоминает Общественная служба новостей.

