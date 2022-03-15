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Президент Украины Владимир Зеленский, наконец, осознал, что Незалежную никто в НАТО не ждет и не собирается туда принимать. Об этом заявил политолог Иван Мезюхо, комментируя сегодняшнее откровение на данную тему экс-комика.
Ранее во вторник, 15 марта, Владимир Александрович вынужден был признать тот факт, что соборной не войти в состав НАТО, несмотря на все обещания западников об "отрытых дверях".
"Наконец-то до украинского президента дошло, что его не ждут в Североатлантическом альянсе", – сказал RT эксперт.
По его мнению, пан Зеленский своими увещеваниями зарубежных союзников о необходимости скорейшего вступления Незалежной в ряды блока прямо на фоне проводимой ВС России военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины пытался "взять на слабо" политическую элиту Запада.
Если бы Владимир Александрович отдавал отчет своим действиям, то он мог бы понять, что ни в НАТО, ни в Евросоюзе киевский режим "не ждут". Мезюхо назвал происходящее сейчас в соборной "закатом Украины как антироссийского проекта".
Накануне врач-нарколог
Олег Стеценко
высказал свою точку зрения по поводу странного состояния пана Зеленского, в котором он периодически появляется на публике. Специалист считает, что верховный главнокомандующий ВСУ может принимать или алкоголь, или
какие-то вещества.
Об этом сообщили в российском МИД
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