Россия вышла из Совета Европы

Россия вышла из Совета Европы
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
продолжениеУкраина захотела заключить новый оборонный союз ради ядерного оружия
Москва вынуждена объявить недействительной Европейскую конвенцию о правах человека

Россия официально вышла из состава Совета Европы. Соответствующее письмо главы МИД РФ Сергея Лаврова вручено генсеку организации Марии Пейчинович-Бурич. Об этом сообщил вице-спикер Госдумы Петр Толстой в телеграм-канале.

"Вся ответственность за разрыв диалога с Советом Европы лежит на странах НАТО, которые все это время использовали тему прав человека для реализации собственных геополитических интересов и нападок на нашу страну", – написал депутат.

Также Толстой заявил, что Москва из-за беспрецедентного политического и санкционного давления на Россия не намерена выплачивать ежегодный взнос в СЕ. Наша страна вышла из организации "по собственной воле, это взвешенное и обдуманное решение", подчеркнул народный избранник.

В свою очередь, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий указал, что Москва при выходе из СЕ  вынуждена объявить недействительной Европейскую конвенцию о правах человека. Он добавил, что права человека в РФ будут гарантированы "обязательно и безусловно".

Напомним, 24 февраля ВС России начали спецоперацию по защите ЛНР и ДНР, а также демилитаризации и денацификации Украины. На следующий день комитет министров Совета Европы приостановил право представительства РФ в ПАСЕ и КМСЕ.

Комментируя это решение замглавы МИД России Александр Грушко объявил, что СЕ прекратит свое существование без нашей страны. По его словам, изгоняя Москву из организации, европейцы занимаются "политическим самострелом".

Источник: Telegram-канал ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров

Москва ввела санкции против Байдена и Блинкена

Об этом сообщили в российском МИД

Белый дом готовит новый удар по России - Fox Business

Вашингтон хочет задействовать против Москвы "влиятельных подростков"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей