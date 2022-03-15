Москва вынуждена объявить недействительной Европейскую конвенцию о правах человека

Россия официально вышла из состава Совета Европы. Соответствующее письмо главы МИД РФ Сергея Лаврова вручено генсеку организации Марии Пейчинович-Бурич. Об этом сообщил вице-спикер Госдумы Петр Толстой в телеграм-канале.

"Вся ответственность за разрыв диалога с Советом Европы лежит на странах НАТО, которые все это время использовали тему прав человека для реализации собственных геополитических интересов и нападок на нашу страну", – написал депутат.

Также Толстой заявил, что Москва из-за беспрецедентного политического и санкционного давления на Россия не намерена выплачивать ежегодный взнос в СЕ. Наша страна вышла из организации "по собственной воле, это взвешенное и обдуманное решение", подчеркнул народный избранник.

В свою очередь, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий указал, что Москва при выходе из СЕ вынуждена объявить недействительной Европейскую конвенцию о правах человека. Он добавил, что права человека в РФ будут гарантированы "обязательно и безусловно".

Напомним, 24 февраля ВС России начали спецоперацию по защите ЛНР и ДНР, а также демилитаризации и денацификации Украины. На следующий день комитет министров Совета Европы приостановил право представительства РФ в ПАСЕ и КМСЕ.

Комментируя это решение замглавы МИД России Александр Грушко объявил, что СЕ прекратит свое существование без нашей страны. По его словам, изгоняя Москву из организации, европейцы занимаются "политическим самострелом".

