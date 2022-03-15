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Россия официально вышла из состава Совета Европы. Соответствующее письмо главы МИД РФ Сергея Лаврова вручено генсеку организации Марии Пейчинович-Бурич. Об этом сообщил вице-спикер Госдумы Петр Толстой в телеграм-канале.
"Вся ответственность за разрыв диалога с Советом Европы лежит на странах НАТО, которые все это время использовали тему прав человека для реализации собственных геополитических интересов и нападок на нашу страну", – написал депутат.
Также Толстой заявил, что Москва из-за беспрецедентного политического и санкционного давления на Россия не намерена выплачивать ежегодный взнос в СЕ. Наша страна вышла из организации "по собственной воле, это взвешенное и обдуманное решение", подчеркнул народный избранник.
В свою очередь, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий указал, что Москва при выходе из СЕ вынуждена объявить недействительной Европейскую конвенцию о правах человека. Он добавил, что права человека в РФ будут гарантированы "обязательно и безусловно".
Напомним, 24 февраля ВС России начали спецоперацию по защите ЛНР и ДНР, а также демилитаризации и денацификации Украины. На следующий день комитет министров Совета Европы приостановил право представительства РФ в ПАСЕ и КМСЕ.
Комментируя это решение
замглавы МИД России Александр Грушко
объявил, что СЕ
прекратит свое существование без нашей страны. По его словам, изгоняя Москву из организации,
европейцы занимаются "политическим самострелом".
Об этом сообщили в российском МИД
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