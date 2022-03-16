Лавров: Россия вступила в битву за новый миропорядок

Лавров: Россия вступила в битву за новый миропорядок
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
США не хотят связывать себя никакими обязательствами в сфере глобальной безопасности

От исхода ситуации на Украине зависит, каким будет дальнейший миропорядок. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду, 16 марта.

Сейчас все мы стали свидетелями и участниками судьбоносных событий, которые будут иметь далеко идущие последствия для всего мира, считает министр.

"Это эпохальный момент современной истории, потому что он отражает "битву" в самом широком смысле этого слова за то, как будет выглядеть миропорядок",

– пояснил глава МИД РФ в эфире телеканала РБК.

Он подчеркнул, что Москва пыталась решить этот вопрос миром, но Запад не захотел. США предпочли не связывать себя никакими ограничениями в области безопасности. Они заняли "остервенелую позицию" по отношению к России, и даже сейчас не проявляют реальной заинтересованности в завершении конфликта вокруг Украины.

На этом фоне переговоры делегаций Москвы и Киева идут сложно. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на личной встрече с Лавровым в Турции на прошлой неделе тоже не выдвинул новых идей. Впрочем, надежда выработать компромисс остается, считает Лавров.

"Я бы все-таки дал переговорщикам возможность работать в более спокойной обстановке, без нагнетания очередной истерии",

– прокомментировал дипломат ход переговорного процесса между Россией и Украиной. Он подчеркнул, что к народу Украины у РФ никогда не было претензий, несмотря на то что Запад активно "дестабилизировал" общество в соседней стране, взращивая русофобские настроения. Речь сейчас идет о безопасности, и Москва готова рассмотреть любые варианты, которые будут гарантировать безопасность и России, и Украины, и Европы. Расширение НАТО, естественно, этому не отвечает.

Ранее глава делегации РФ на переговорах Владимир Мединский рассказал, что Киев предложил демилитаризовать Украину по типу Швеции и Австрии: когда у страны нет своих вооружений, но есть армия.

Источник: РБК ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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