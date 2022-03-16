"Оторваны от реальности": Захарова резко ответила на слова Зеленского о переговорах

"Оторваны от реальности": Захарова резко ответила на слова Зеленского о переговорах
Мария Захарова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Киев выступил за продолжение диалога с Москвой

После начала специальной военной операции по защите независимых ДНР и ЛНР Россия и Украина провели уже несколько раундов переговоров для нормализации кризисной ситуации. Значительных успехов достигнуть пока что не удалось, однако решены ряд гуманитарных вопросов. Меж тем, Киев выступает за продолжение диалога с Москвой и указывают на позитивные подвижки.

Позицию властей Незалежной оценила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. В эфире радио Sputnik она отреагировала на слова президента Украины Владимира Зеленского о реалистичности позиций двух сторон.

"Я думаю, это в большей степени вопрос к украинской стороне – относительно того, стала ли она более реалистична, стала ли она менее оторванной от реальности", – заявила Захарова.

Резко, но по делу, ответила дипломат на риторику главы Незалежной. Владимир Зеленский ранее поддержал позицию украинской делегации о продолжении переговоров, однако подчеркнул, что результаты встреч должны быть "интересны Киеву". В то же время политик отметил, что участники диалога начали выдвигать более реалистичные условия.

Отметим, что в минувший понедельник состоялся четвертый раунд переговоров между Россией и Украиной – он прошел в дистанционном формате. Диалог должен возобновиться сегодня, 16 мата.

Ранее военный эксперт Александр Перенджиев скептически оценил идею дипломатических договоренностей и предположил, что Москва еще преподнесет "пару сюрпризов" в ходе спецоперации.

Источник: Радио Sputnik ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
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