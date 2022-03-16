Эксперт призвал дождаться разгрома котлов

Политолог Ростислав Ищенко оценил ход специальной военной операции по защите мирного населения независимых ДНР и ЛНР. Эксперт объяснил, при каких условиях Армия России сможет перейти к полномасштабному наступлению на территории Украины.

По его словам, продвижение российских войск замедлилось из-за нехватки личного состава. При этом армия охватила значительные территории. Аналитик подчеркнул, что сегодня города Чернигов, Харьков и Сумы находятся в окружении. Соответственно, дислоцированные там военнослужащие не могут быть брошены на другие направления.

Оставшимся войскам приходится отходить на определенное расстояние для создания внешнего окружения. Как отметил политолог, после этого солдаты дожидаются подхода резервных частей для дальнейшего продвижения. При этом на южном направлении таких проблем не возникло.

"Там, где проблем с окруженными крупными городами практически не было, на юге – там мы видим продвижение. Херсон взят, сразу же продвинулись к Николаеву, сейчас его окружают", – заявил Ищенко.

Он подчеркнул, что основные силы сегодня сосредоточены на восточном фланге. Они должны соединиться с армиями ДНР и ЛНР под Мариуполем. После этого начнется наступление для дальнейшего взятия Донбасса в котел.

Аналитик обратил внимание, что большинство сил Армии России сосредоточено на осаде городов. Он призвал дождаться разгрома котлов. По словам Ищенко, сразу после окончания "этих мероприятий" возможно полномасштабное наступление войск на Украине.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова резко отреагировала на слова президента Украины Владимира Зеленского о переговорах двух стран.