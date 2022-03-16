Нарышкин: судьба России решается прямо сейчас

Нарышкин: судьба России решается прямо сейчас
Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Растущая русофобия властей Украины ставила под угрозу благополучие россиян

Россия всегда была самостоятельной: сама принимала решения о пути развития, осознанно определяла свою судьбу. Сейчас наступил очередной исторический момент, когда решается вопрос о будущем месте России в мире, и она себе не изменит. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Суверенитет – это не только право государства самостоятельно решать свою судьбу, но и гарантия благополучия граждан.   

"В таких вопросах Россия никогда не отступала и не отступит, потому что в противном случае перестанет быть Россией",

– подчеркнул Нарышкин, выступая в среду, 16 марта, на экспертном совете по вопросам исторического образования в Минобрнауки.

По его словам, решение о начале военной спецоперации на Украине было обусловлено целями государственной безопасности и опиралось "на глубокий анализ исторических закономерностей и предельно точную, реалистичную оценку ситуации в мире", передает РИА "Новости". Учитывая сформировавшийся на Украине откровенно русофобский режим, промедление обернулось бы "большой трагедией" уже в обозримом будущем, заявил глава СВР.

Спецоперация по защите республик Донбасса, а также демилитаризации и денацификации на Украине началась 24 февраля. В Кремле подчеркивают, что все поставленные цели будут выполнены в срок.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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