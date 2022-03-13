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Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике
безопасности Жозеп Боррель прокомментировал возможность создания бесполетной
зоны над территорией Незалежной. В Евросоюзе предупредили о пугающих
последствиях подобного решения.
Боррель заявил, что согласившись на бесполетную зону, европейские страны расширили бы конфликт до третьей мировой войны. Так как в этом случае нарушившие зону российские самолеты могут сбивать.
"…очевидно, что мы не хотим этого делать",
– заявил он в разговоре со СМИ.
Боррель в очередной раз заверил, что Европа поддерживает Украину и старается помочь, но крайне осторожно. Чтобы избежать ядерного конфликта.
Ранее возможность начала третьей мировой оценил президент США Джо Байден. Он заявил, что в случае угрозы НАТО со стороны России Штаты ответят непременно. Что может послужить началом глобального военного конфликта.
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