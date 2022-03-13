Бесполетная зона над Украиной может обернуться третьей мировой – Боррель

Бесполетная зона над Украиной может обернуться третьей мировой – Боррель
Фото: pixabay.com
В ЕС обеспокоены вероятностью масштабного военного конфликта

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель прокомментировал возможность создания бесполетной зоны над территорией Незалежной. В Евросоюзе предупредили о пугающих последствиях подобного решения.

Боррель заявил, что согласившись на бесполетную зону, европейские страны расширили бы конфликт до третьей мировой войны. Так как в этом случае нарушившие зону российские самолеты могут сбивать.

"…очевидно, что мы не хотим этого делать",

– заявил он в разговоре со СМИ.

Боррель в очередной раз заверил, что Европа поддерживает Украину и старается помочь, но крайне осторожно. Чтобы избежать ядерного конфликта.

Ранее возможность начала третьей мировой оценил президент США Джо Байден. Он заявил, что в случае угрозы НАТО со стороны России Штаты ответят непременно. Что может послужить началом глобального военного конфликта.

Источник: El Periodico ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
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