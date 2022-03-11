Байден допустил начало третьей мировой войны

Байден допустил начало третьей мировой войны
Джо Байден. Фото: Al Drago - Pool via CNP / Consolidated News Photos / www.globallookpress.com
Риторика американского президента вызывает озабоченность

Сейчас весь мир находится в состоянии повышенной напряженности. Ситуация на международной арене накалилась до предела. После того, как Российская Федерация пошла на вынужденный шаг и начала специальную военную операцию на территории украинского государства, западные власти сделали все для того, чтобы еще больше обострить обстановку в мировом пространстве. Теперь и вовсе дошло до того, что в США не исключают начало нового глобального конфликта.

С таким вызывающим тревогу заявлением выступил американский главнокомандующий Джо Байден. Разумеется, в свойственной вашингтонской администрации манере, политик решил во всем обвинить Россию. Мол, третья мировая война может начаться якобы исключительно из-за действий нашей страны.

Учитывая, что западные политики любят заранее готовить свое общество к испытаниям, которые сами им и создают, подобного рода заявления выглядят действительно тревожно. Впрочем, агрессивную риторику Байдена можно списать на его попытки повысить свой провалившийся рейтинг.

Как бы там ни было, президент Америки в очередной раз попытался пригрозить России и заявил, что если наша страна совершит любой шаг, который может угрожать Североатлантическому альянсу, США не испугаются ответить, даже если это "приведет к мировой войне".

"Гарантирую, мы ответим. И будет третья мировая война", – объявил президент Америки. 

Тем временем, стартовавшая 24 февраля спецоперация России успешно реализуется. "Утро" ведет онлайн-трансляцию событий.

Источник: Известия ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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