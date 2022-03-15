Один из нынешних переговорщиков вел речи, далекие от мирных

Российские журналисты напомнили соотечественникам, как на самом деле была настроена украинская сторона, выставляющая агрессором Россию. Дмитрий Смирнов в телеграм-канале процитировал угрозы советника главы офиса президента Незалежной Алексея Арестовича.



"Путин доиграется до того, что украинские ракеты будут направлены на Москву в какое-то ближайшее обозримое время (...) И наши ракеты оперативно-тактического уровня смогут доставать до Москвы", – заявлял он еще в прошлом году.

Не стоит забывать, что Арестович входит в группу переговорщиков. Очередной раунд, кстати, запланирован на 15 марта, оповестил ранее президент Незалежной Владимир Зеленский. Накануне, 14 марта, российская и украинская стороны общались в формате видеоконференции, напоминает сайт телеканала "360".

"Просто для понимания, с кем Россия сейчас ведет переговоры", – прокомментировал выпады Арестовича российский журналист.

При этом он саркастично отметил, что, конечно, никакой угрозы для России Украина на фоне таких заявлений не представляла – "это все выдумка Кремля".

Последние новости Украины и России к этому часу – в онлайн-трансляции.