Теперь все стало ясно, с иронией заявили СМИ

Известный российский журналист Дмитрий Смирнов, входящий в кремлевский пул, выдал свое предположение по поводу символов V и Z, используемых на российской военной технике в ходе специальной операции на Украине и в Донбассе.

По информации Минобороны, указанные символы на российской военной технике можно расшифровать как "За победу" и "Сила V правде" (либо "Задача будет выполнена"). Спецкор "Комсомольской правды" решил выдать другую версию, вспомнив лидера либерально-демократической партии Владимира Жириновского. Смирнов с иронией заявил, что V и Z вполне соответствуют сокращениям от имени и фамилии самого Жириновского.

В сообщении на эту тему журналист опубликовал фото Вольфовича, стоящего в военной форме перед коллегами на пленарном заседании Государственной думы.

Та самая фотография сделана в 2014 году – тогда лидер либерал-демократов отказался от привычного всем депутатам дресс-кода и заявил, что форму полковника Вооруженных сил России выбрал вовсе неслучайно. Политик пояснил, что теперь закон дает ему полное право носить военный камуфляж – он увидел, "как военная хунта в Киеве переоделась". Тогда же и указал, что майдан был организован Соединенными Штатами не для борьбы с коррумпированными элементами, а для смещения власти на Украине.

В тот же момент политик отреагировал на собственное включение в черный список россиян, которым Служба безопасности Украины запретила въезд, напомнив, что Штаты его не включали ни в какой перечень лиц, подлежащих запрету – хотя Жириновский "поливает" Америку каждый день.