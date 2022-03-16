V и Z означают "Владимир Жириновский": раскрыто значение символов на российской технике

V и Z означают "Владимир Жириновский": раскрыто значение символов на российской технике
Владимир Жириновский. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Теперь все стало ясно, с иронией заявили СМИ

Известный российский журналист Дмитрий Смирнов, входящий в кремлевский пул, выдал свое предположение по поводу символов V и Z, используемых на российской военной технике в ходе специальной операции на Украине и в Донбассе.

По информации Минобороны, указанные символы на российской военной технике можно расшифровать как "За победу" и "Сила V правде" (либо "Задача будет выполнена"). Спецкор "Комсомольской правды" решил выдать другую версию, вспомнив лидера либерально-демократической партии Владимира Жириновского. Смирнов с иронией заявил, что V и Z вполне соответствуют сокращениям от имени и фамилии самого Жириновского.

В сообщении на эту тему журналист опубликовал фото Вольфовича, стоящего в военной форме перед коллегами на пленарном заседании Государственной думы.

Та самая фотография сделана в 2014 году – тогда лидер либерал-демократов отказался от привычного всем депутатам дресс-кода и заявил, что форму полковника Вооруженных сил России выбрал вовсе неслучайно. Политик пояснил, что теперь закон дает ему полное право носить военный камуфляж – он увидел, "как военная хунта в Киеве переоделась". Тогда же и указал, что майдан был организован Соединенными Штатами не для борьбы с коррумпированными элементами, а для смещения власти на Украине.

В тот же момент политик отреагировал на собственное включение в черный список россиян, которым Служба безопасности Украины запретила въезд, напомнив, что Штаты его не включали ни в какой перечень лиц, подлежащих запрету – хотя Жириновский "поливает" Америку каждый день.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
новости партнеров
По теме

Три известных журналиста уволились с российского ТВ

Причины ухода они называть не стали

Нарышкин: судьба России решается прямо сейчас

Растущая русофобия властей Украины ставила под угрозу благополучие россиян

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей