Жириновский вышел на связь из-за событий на Украине

Жириновский вышел на связь из-за событий на Украине
Владимир Жириновский. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Глава ЛДПР призвал Россию занять жесткую линию

Партия ЛДПР выступила с заявлением, которое касается обстановки на Украине. В нем Владимир Жириновский настаивает на том, чтобы Россия заняла жесткую позицию и требовала выполнить наши условия. 

Помимо этого, лидер ЛДПР поделился своей точкой зрения касательно исторического развития ситуации, которая сейчас происходит на Украине, пишет "Общественная служба новостей". Он заявил о том, что после распада Советского Союза недружественные государства надеялись, что Россия и Украина не смогут восстановиться. Несмотря на это, обе страны смогли реабилитироваться и организовать взаимовыгодные отношения. 

Владимир Жириновский подчеркнул, что две трети украинского населения говорили на русском языке, и миллионы человек там имели родственников в нашей стране. Помимо этого, в обращении сказано, что экономика Украины ориентировалась на Россию, и товарооборот между государствами развивался быстрыми темпами.  

Однако такое сотрудничество между странами было невыгодно западным государствам, из-за чего и образовался конфликт в 2014 году. Донецкая и Луганская область оказали тогда сопротивление националистическим силам, которые захватили власть в Украине. И теперь, спустя восемь лет, началась спецоперация РФ, которой ЛДПР выражает поддержку. Жириновский подытожил, что вся Россия сейчас с Армией России. 

Ранее однопартийцы Владимира Жириновского сделали заявление о здоровье лидера ЛДПР и призвали не верить слухам, которые распространяются в социальных сетях. 

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
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