От полного позора политика спасла супруга

79-летний американский лидер Джо Байден с завидным постоянством становится героем, а точнее антигероем скандальных историй. И все из-за того, что политик постоянно делает ошибки во время публичных выступлений. Очередной конфуз случился непосредственно в Белом доме. Глава государства умудрился перепутать вице-президента США со своей женой.

Выступая на одном из мероприятий, президент США назвал мужа своего заместителя Камалы Харрис супругом первой леди, чем вызвал смех у присутствующих гостей. Пока глава государства пытался сообразить, что так развеселило публику, в дело вмешалась его 70-летняя жена.

Фактически Джилл Байден спасла лидера мировой державы от полного позора. Она подсказала супругу, что это он является мужем первой леди, а не отсутствующий на мероприятии Дуглас Эмхофф. Президент США, не раздумывая, согласился с супругой и заявил публике о ее правоте.

По данным телеканала "360", конфуз произошел, когда Байден попытался объяснить гостям отсутствие Эмхоффа. Политик отметил, что из-за болезни "мужа первой леди" изменится порядок выступлений. На самом же деле вице-президент США является второй леди, а ее супруг именуется вторым джентльменом.

Ранее Джо Байден уже попадал в неловкие ситуации. Недавно он опозорился, решив поддержать Украину. Говоря о ходе российской спецоперации, политик заявил, что его коллега Владимир Путин не сможет получить "души и сердца иранцев".