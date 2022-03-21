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Президент Украины Владимир Зеленский не может быть соискателем Нобелевской премии мира. Заявки на текущий год уже не принимаются, исключений делать не собираются. Об этом заявили в Нобелевском комитете.
Ранее в СМИ появились сообщения, что Зеленского выдвинули на Премию мира. Поставившие свою подпись под соответствующим воззванием европейские политики указывали, что Нобелевский комитет должен изменить правила приема заявок в связи со сложившейся ситуацией на Украине. Авантюра не удалась. В комитете напомнили, что срок выдвижения кандидатов-соискателей премии истек 31 января. Перенести его, тем более задним числом, невозможно.
Более того, директор Норвежского Нобелевского института Олав Ньёльстад сообщил, что заявка с выдвижением Зеленского в Комитет вообще не поступала.
"На сегодняшний день Норвежский Нобелевский комитет не получал письмо, упомянутое в вашем запросе",
– ответил Ньёльстад на просьбу РИА "Новости" прояснить ситуацию.
Теоретически, после остановки приема заявок комитет мог сам выдвинуть своего кандидата. Но и эта возможность существовала до 28 февраля. Таким образом, Зеленский лишился шанса стать "голубем мира", по крайней мере, в этом году.
Ранее в Вашингтоне предложили причислить Зеленского к лику святых. Американские избиратели также готовы отдать ему кресло президента США в Белом доме.
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