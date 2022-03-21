Распиаренная в СМИ акция европейских политиков оказалась пустышкой

Президент Украины Владимир Зеленский не может быть соискателем Нобелевской премии мира. Заявки на текущий год уже не принимаются, исключений делать не собираются. Об этом заявили в Нобелевском комитете.

Ранее в СМИ появились сообщения, что Зеленского выдвинули на Премию мира. Поставившие свою подпись под соответствующим воззванием европейские политики указывали, что Нобелевский комитет должен изменить правила приема заявок в связи со сложившейся ситуацией на Украине. Авантюра не удалась. В комитете напомнили, что срок выдвижения кандидатов-соискателей премии истек 31 января. Перенести его, тем более задним числом, невозможно.

Более того, директор Норвежского Нобелевского института Олав Ньёльстад сообщил, что заявка с выдвижением Зеленского в Комитет вообще не поступала.

"На сегодняшний день Норвежский Нобелевский комитет не получал письмо, упомянутое в вашем запросе",

– ответил Ньёльстад на просьбу РИА "Новости" прояснить ситуацию.

Теоретически, после остановки приема заявок комитет мог сам выдвинуть своего кандидата. Но и эта возможность существовала до 28 февраля. Таким образом, Зеленский лишился шанса стать "голубем мира", по крайней мере, в этом году.

Ранее в Вашингтоне предложили причислить Зеленского к лику святых. Американские избиратели также готовы отдать ему кресло президента США в Белом доме.