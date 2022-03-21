Решение Джонсона по Украине напугало британские спецслужбы

Решение Джонсона по Украине напугало британские спецслужбы
Борис Джонсон. Фото: Fot.Tedi / Newspix.Pl / www.globallookpress.com
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Политик засобирался в Киев

После начала специальной военный операции по защите независимых ДНР и ЛНР глава британского правительства Борис Джонсон занял довольно жесткую позицию по отношению к России. Однако со временем недальновидные решения политика начали вызывать вопросы не только у общественности, но и у местных спецслужб.

Как сообщает газета Daily Mail, силовые ведомства Соединенного королевства напуганы новым решением премьер-министра по Украине. Дело в том, что глава кабмина решил выразить отношение к спецоперации, так сказать, личным примером. Он засобирался в Киев, чтобы лично передать президенту Владимиру Зеленскому слова поддержки со стороны Лондона. 

Источник издания в правительстве Великобритании отметил, что Джонсон уже поручил властям подготовить план по визиту на Украину. Однако, как подчеркнули авторы статьи, в кабинете министров скептически отнеслись к новой идее своего шефа. Более того, местные спецслужбы оказались напуганы такой перспективой и выступили против поездки политика в зону конфликта.

Недальновидное поведение главы исполнительной власти вызвало вопросы и у аналитиков. Они не могут понять, для чего Джонсону нужно так рисковать своей безопасностью. Если его цель заключается в выражении солидарности Зеленского, то зачем вообще ехать на Украину, удивляются авторы.

Ранее британские парламентарии заподозрили Бориса Джонсона в работе на Россию.

Источник: Daily Mail ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
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