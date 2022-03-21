Какую площадку выбрать для переговоров на высшем уровне, в РФ еще даже не думали

Прежде чем говорить о встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, нужно выполнить "домашнюю работу". Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник, 21 марта.

Сейчас переговоры проводят делегации Москвы и Киева. Они должны согласовать все моменты, а президенты это подтвердят своими подписями. Но пока главам государств "фиксировать нечего", констатируют в Кремле.

По мнению Пескова, Запад мог бы более активно включиться в процесс урегулирования, в частности, подсказав Киеву занять более конструктивную позицию на переговорах. Но в реальности большинство лидеров других стран ограничиваются выражением готовности организовать площадку для встречи Путина и Зеленского.

В России "безусловно, признательны" странам, выразившим желание способствовать переговорному процессу, отметил Песков. Но "выбор места для какой-то такой гипотетической встречи – это вторичный вопрос", пока он не актуален.

Ранее Зеленский в интервью американским журналистам заявил, что Путину пора с ним встретиться. При этом киевский лидер пригрозил, что провал переговоров с РФ будет означать начало Третьей мировой войны. С жестких позиций Зеленский пробовал говорить и с израильской аудиторией. Однако там его политический пиар не оценили.