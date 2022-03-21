Американский политик указала, кто именно "пытает" украинский народ

Власти США должны прекратить оказывать какую-либо поддержку украинской армии, поскольку в ее рядах воюют неонацисты, которые "пытают собственный народ". С таким призывом к официальному Вашингтону выступила член палаты представителей Марджори Тейлор Грин на своей странице в "Твиттере".

"Мы не должны тратить миллиарды долларов американских налогов, заработанных тяжелым трудом, на военную помощь, которая, возможно, попадет к группировкам нацистов, пытающим невинных людей, в особенности женщин и детей", – написала представительница Республиканской партии.

Буквально накануне глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что общий объем военной помощи киевскому режиму достиг $2 млрд. Министр добавил, что с 2014 г. на Украине находились инструкторы из США и стран союзников, поэтому украинские военные получат вооружения, которыми их обучали пользоваться. Где сейчас находятся воины ВСУ, которых натаскивали применять западное оружие – в котле Мариуполя или в окружении Киева, шеф пентагоновцев не уточнил.

Напомним, в пятницу, 18 марта, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не допустит новых поставок вооружений Незалежной. Он предупредил, что ВС Росс будут ликвидировать все военные грузы, которые Запад попытается переправить на украинскую территорию.

