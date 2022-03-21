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Вооруженные силы РФ в рамках проводимой спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины настолько быстро продвигаются, как не делал никто в мире до сих пор. Об этом заявил экс-инспектор ООН по вооружениям в Ираке и бывший ведущий аналитик Сил быстрого развертывания морской пехоты министерства обороны США Скотт Ритер в интервью с популярным американским политическим сатириком Ли Кемпом.
Эксперт обратил внимание на то, что на момент начала операции украинская армия являлась одной из самых боеспособных в мире. К тому же многие ее военнослужащие получили военный опыт в Донбассе, где киевский режим с 2014 г. так называемую АТО, переименованную в ООС.
Кроме того, бойцы ВСУ и многочисленных нацбатальонов получали в огромном количестве западное вооружение, а их самих обучали инструктора из стран НАТО.
Между тем, заметил Ритер, для него стала неожиданностью используемая ВС РФ тактика в Незалежной. По его словам, российские военные там применяют классическую многовекторную стратегию, цель которой состоит в связывании вражеских сил, удержании их на местах, уничтожении командных пунктов, окружении противника.
Конечно, это в какой-то степени снижает темпы продвижения, однако в долгосрочной перспективе такая тактика является оправданной. Он подчеркнул, что россияне намеренно избегают жертв среди украинских военных.
"Скорость продвижения российских войск выше, чем скорость германских войск в Операции "Блицкриг" во Второй Мировой. Поэтому, если кто-то говорит "медленно" – нет, это не медленно, это самое быстрое продвижение войск в истории", – цитирует американца РИА ФАН.
Также он отметил, что впервые в истории вооруженных конфликтов спецоперация проходит с минимальным поражением объектов гражданской инфраструктуры. Исключения составляют только те из них, которые были использованы украинскими военными и националистами для создания укреппозиций и складов вооружений.
Если бы россияне действовали по старым шаблонам, то жертв среди мирного населения было бы уже несоизмеримо больше, с учетом того, что нацбаты и ВСУ используют граждан в качестве живого щита, полагает эксперт.
Крах ВСУ все более очевиден, несмотря на упорное сопротивление армии и нацбатов. Впрочем, неонацистам вообще нечего терять, поскольку им придется отвечать за военные преступления, а вот военнослужащие, несмотря на проявление стойкости и храбрости, все чаще сдаются.
"Они проигрывают, проигрывают безнадежно", – констатировал ветеран Пентагона.
Напомним, ранее по ТРЦ Retroville в Киеве был нанесен ракетный удар. Позже выяснилось, что на данном гражданском объекте располагалась огневая точка украинских вооруженных сил, оттуда велись обстрелы. Кроме того, В уничтоженной пристройке Sport Life была организована стоянка военной техники, а в одном из корпусов организован склад боеприпасов ВСУ. Подробности сообщает телеграм-канал "Война с фейками".
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