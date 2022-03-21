В Вашингтоне изобрели оригинальный способ поддержки Украины

США передают в распоряжение ВСУ часть средств противовоздушной обороны советского производства, которые американцы тайно скупали "десятилетия назад". Об этом сообщила газета Wall Street Journal.

"Пентагон на протяжении многих лет приобретал советское оборудование в рамках секретной программы, и теперь такое оружие поступает на Украину", – утверждают авторы статьи.

Отмечается, что в Незалежную отправят зенитный ракeтный комплекс "Оса". Штаты и его союзники предоставили киевскому режиму сотни переносных ЗРК, которые эффективны против авиации, действующей на малых высотах. Сейчас Вашингтон ищет средства борьбы с более высотными целями, которые были бы знaкомы украинским военным, говорится в публикации.

По данным издания, США приобретали eдиничные экземпляры средств ПВО, которые Вооруженные силы СССР использовали cами и продавали в другие страны в ознакомитeльных целях.

При этом подчеркивается, что систему С-300, полученную в свое время из Белоруссии, американцы направлять на Украину не собираются, передает РИА "Новости".

Ранее член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин раскритиковала власти страны за военную поддержку киевского режима. Она заметила, что в рядах ВСУ воюют откровенные неонацисты, которые "пытают собственный народ".

