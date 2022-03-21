"Прижучить пиявку": россияне позлорадствовали над проблемами Дмитрия Гордона с законом

"Прижучить пиявку": россияне позлорадствовали над проблемами Дмитрия Гордона с законом
Дмитрий Гордон. Фото: Hennadii Minchenkoukrinform/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Против скандального журналиста возбудили уголовное дело

Сегодня, 21 марта, стало известно о решении экспертов Следственного комитета Российской Федерации возбудить уголовное дело в отношении одиозного украинского телеведущего Дмитрия Гордона.

Сообщается, что известный хулитель российских властей проходит сразу по трем статьям. В первую очередь, речь идет о призывах к развязыванию агрессивной войны. Также российских правоохранителей заинтересовала преступная деятельность Гордона по возбуждению ненависти по национальному признаку. Кроме того, журналиста хотят наказать за распространение фейков о действиях армии Российской Федерации.

Стоит отметить, что такое решение получило широкую поддержку среди российских интернет-пользователей.

"Давно было пора прижучить эту пиявку. Иметь собственность на территории государства, которое он ненавидит всеми своими фибрами. Поливает грязью людей, за чей счет живет...", "Пришла пора платить по счетам, Дима", "Давно пора спецслужбам их по одному отловить и "наказать"...", "Получит то, что давно заслужил", "Гордон догордонился.... Притащим в Москву", "А с Киева язык в Москву, на Лубянку приведет!" – пишут читатели РИА "Новости". 

К слову, недавно Дмитрий Гордон додумался до того, чтобы попросить Ксению Собчак и Юрия Дудя "спасти" Украину.

Источник: Telegram-канале СК РФ ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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