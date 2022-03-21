Российские воины берегут жизни гражданскому населению и ожидают, что неонацисты и военные ВСУ, брошенные Киевом, начнут сдаваться

В ходе спецоперации ВС России по защите ЛНР и ДНР наши военные могли бы штурмовать украинские города, которые оказались в заложниках неонацистских батальонов, но российская армия не может действовать таким образом. Об этом заявил военный эксперт, политолог, директор по развитию "Фонда содействия технологиям XXI века" Иван Коновалов.

Он отметил, что любой штурм густонаселенных городов привел бы к масштабным потерям среди мирного населения.

"В этом и есть суть русской армии, суть русской стратегии. Русский солдат, в отличие от негодяев с той стороны – нацистов, которые прикрываются детьми и женщинами, не хочет устраивать штурмы и бомбить города", – сказал эксперт.

В комментарии для РИА ФАН он пояснил, какова же нынешняя стратегия ВС России в вопросе освобождения городов Донбасса и Украины от неонацистов.

По его мнению, наши военные будут действовать постепенно, осознавая, что у противоположной стороны заканчиваются боеприпасы, продовольствие, медикаменты.

"Пусть сдаются. Штурм – это самое простое решение. Но они держат в заложниках сотни тысяч людей, а их жизни должны быть сохранены", – подчеркнул политолог.

Ранее ветеран армии США, бывший ведущий аналитик Сил быстрого развертывания морской пехоты Пентагона Скотт Ритер высоко оценил проводимую Москвой военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, российские военные настолько быстро продвигаются, как не делал никто в мире до этого.

Ритер указал, что ВС РФ применили в Незалежной многовекторную стратегию, связав силы противника, удерживая его на местах, уничтожая командные пункты, окружая врага в населенных пунктах. Ветеран Пентагона подчеркнул, что россияне намеренно избегают жертв среди украинских военных.

