Политик отказался выполнять требование силовиков

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение не покидать столицу до окончания специальной военной операции по защите суверенных республик Донбасса. Он фактически проигнорировал требование силовиков, которые настаивали на его эвакуации из страны. Об этом рассказал сам политик в интервью чешскому телеканалу CT24.

По славам главы государства, спецслужбы рекомендовали ему в течение трех дней покинуть Украину сразу после начала спецоперации. Президент отметил, что аналогичную позицию заняли и его зарубежные партнеры. Но он отказался от этой затеи.

Глава Незалежной признался, что звонки с просьбами об эвакуации из страны поступали ему каждые 20 минут, однако решение остаться якобы было принято заранее. Политик признался, что ему даже пришлось постоянно записывать видеоролики, чтобы доказать свое нахождение в Киеве.

Как сообщает телеканал "360", Зеленский предложил своим соратникам выйти из президентского офиса в город, чтобы из могли видеть больше людей. Президент подчеркнул, что постоянные звонки его начали раздражать, поэтому было важно доказать, что он не эвакуировался из столицы.

Кроме того, глава государства поблагодарил премьер-министров Польши, Чехии и Словении, которые в минувший вторник, 15 марта, приехали на Украину, чтобы поддержать его. Встреча политиков прошла в Киеве.

Ранее Зеленский дистанционно выступил в израильском Кнессете, однако его хамская риторика возмутила депутатов.