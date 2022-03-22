В Пентагоне упрекнули Россию в "непрактичности" из-за применения "Кинжалов" на Украине

В Пентагоне упрекнули Россию в "непрактичности" из-за применения "Кинжалов" на Украине
Фото: pixabay.com
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В Вашингтоне ищут тайный смысл в действиях Москвы

Использование Россией суперсовременного гиперзвукового оружия на Украине вызвало недоумение в США. В Пентагоне заявили, что они не поняли "мотивов" российского командования.

Ранее стало известно, что в ходе военной спецоперации по демилитаризации Украины Россия уничтожила там укрепленный подземный склад оружия и техники с помощью гиперзвуковой аэробаллистической ракеты комплекса "Кинжал". В Вашингтоне признали, что это "возможно", но "не совсем понятно".

"С военной точки зрения, это не практично",

– приводит РИА "Новости" комментарий представителя Пентагона. В американском военном ведомстве склонны полагать, что это, скорее, был сигнал Западу о возможностях Москвы, а не шаг, продиктованный военной необходимостью.

Впрочем, если это и был сигнал, то в Белом доме его решили проигнорировать. По словам президента США Джо Байдена, ничего особенного в "Кинжалах" нет, это "обычная ракета", просто ее невозможно перехватить, передает Пятый канал.

Россия проводит военную спецоперацию по защите республик Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. С помощью высокоточного оружия уничтожается военная инфраструктура в стране, склады с вооружением и боеприпасами. Удары по жилой застройке армия РФ не наносит, подчеркивают в Минобороны России. 

Ранее стало известно, что США решили передать Украине советские комплексы ПВО, которые тайно скупали, чтобы почерпнуть идеи для своего военпрома.

Фоторепортаж
Россия явила миру гиперзвуковое оружие
Ю-71. Кадр youtube.com Х-101. Кадр youtube.com Wu-14 . Фото: wikipedia.org
Кадр youtube.com МиГ-31. Фото: mil.ru Ракета &amp;#34;Калибр&amp;#34;. Фото: GLOBAL LOOK press Ракета &amp;#34;Сармат&amp;#34;. Фото: wikipedia.org
Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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