"Туз в рукаве": чем Россия собирается защищать свои западные границы

"Туз в рукаве": чем Россия собирается защищать свои западные границы
Фото: MOD Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Под прицелом может оказаться практически любой военный объект на европейском континенте

В ходе совещания Совбеза, состоявшегося 11 марта, министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что Генштаб завершил план по усилению западных границ страны в качестве меры на рост присутствия Североатлантического Альянса на восточных рубежах. Военный эксперт, главред MilitaryRussia Дмитрий Корнев указал, что речь идет о нескольких "кандидатах" из тактического и стратегического вооружения.

Один из наиболее вероятных  – "Искандер-М" с различного рода модификациями. Этот комплекс может использовать как баллистические, так и крылатые ракеты, способные нести ядерную часть. "Искандер-М" уже принят на вооружение. Обновленная баллистическая система – вполне логичный шаг для противодействия западному гиперзвуку, которые пока что только находится на стадии разработки. Поражение цели доступно на дальности от 500 километров, а вероятные объекты поражения – ракетные позиции и штабы противника.

Еще один вариант – гиперзвуковой комплекс "Кинжал", состоящий на вооружении российских ВКС. Носители ракет – стратосферники МиГ-31И, которые реально перебросить в любую часть России или страны-союзника. Радиус действия превышает две тысячи километров – то есть под прицелом может находиться практическая любая цель в Европе, включая морскую. Здесь основные цели – авианосцы и системы ПВО с ПРО. Перехват "Кинжала", как и "Искандеров", практически невозможен.

Третьего кандидата можно рассматривать пока что на уровне гипотезы. Это реинкарнация "Рубежа" – комплекса с ракетой дальностью до шести тысяч километров. По некоторым данным, система прошла летные испытания несколько лет назал, однако сам проект отложили до лучших времен.

Наконец, самый "секретный туз в рукаве" – новейший ракетный комплекс дальностью от пятиста до 4000 километров, о котором пока что ничего нельзя сказать ввиду секретности самих разработок и производства. Вероятно, многое тут задействовано с опытом создания "Искандера-М".  

Ранее специалисты назвали реальное предназначение лазерного комплекса "Пересвет".

Источник: Известия ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
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