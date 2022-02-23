РФ не уступит ни одной стране по боевому потенциалу, заявили эксперты

Военные учения России и Белоруссии оценили китайские специалисты. Напомним, во время маневров провели пуски ракет "Кинжал" и "Калибр". Запад порядком испугался, пишут зарубежные СМИ.



"…по своему боевому потенциалу она не уступит ни одной стране в мире, включая США",

– говорится в материале.

Китайские эксперты назвали крылатую ракету "Калибр" козырем России. Авторы статьи обратили внимание на реакцию западных СМИ на кадры запуска. Многие журналисты писали чуть ли не о третьей мировой, к которой Москва якобы готовится. Похоже, что в Европе запаниковали после учений. Да и в США испугались не на шутку, отмечается в материале. Перевод статьи в Baijiahao публикует "ПолитРоссия".

Китайские эксперты считают, что пуски ракет на фоне ухудшения отношений с Западом стали отличным сигналом. Москва ясно дала понять, что другим странам не стоит лезть на рожон.

Ранее стало известно о реакции США на испытания Россией гиперзвуковой ракеты "Циркон". Руководство Пентагона, по мнению аналитиков, пришло в замешательство.