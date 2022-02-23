Курс рубля
- США устроят в марте "сюрприз" для рубля – эксперт
- Рубль стал лидером самых нестабильных валют в мире
- Без наценок и переплат: эксперт назвал самый выгодный способ покупки валюты
Военные учения России и Белоруссии оценили китайские
специалисты. Напомним, во время маневров провели пуски ракет "Кинжал" и "Калибр".
Запад порядком испугался, пишут зарубежные СМИ.
"…по своему боевому потенциалу она не уступит ни одной стране в мире, включая США",
– говорится в материале.
Китайские эксперты назвали крылатую ракету "Калибр" козырем России. Авторы статьи обратили внимание на реакцию западных СМИ на кадры запуска. Многие журналисты писали чуть ли не о третьей мировой, к которой Москва якобы готовится. Похоже, что в Европе запаниковали после учений. Да и в США испугались не на шутку, отмечается в материале. Перевод статьи в Baijiahao публикует "ПолитРоссия".
Китайские эксперты считают, что пуски ракет на фоне ухудшения отношений с Западом стали отличным сигналом. Москва ясно дала понять, что другим странам не стоит лезть на рожон.
Ранее стало известно о реакции США на испытания Россией гиперзвуковой ракеты "Циркон". Руководство Пентагона, по мнению аналитиков, пришло в замешательство.
Борреля призвали наказать российские власти