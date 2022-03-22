Москва и Киев ведут переговоры

После объявления независимости ДНР и ЛНР российские военные начали спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. С 24 февраля российские военные уничтожают нацистские батальоны, военные базы и склады. Президент Владимир Путин перед началом операции отметил, что в планы России не входит оккупация Украины. "Утро" следит за происходящем в режиме онлайн.

8:19 Зеленский заявил, что готов обсудить тему Крыма и Донбасса с Путиным на первой же встрече, хотя полагает, что решения по ним не будет.

22 марта

21:36 Россия за сутки эвакуировала на свою территорию более 16 тысяч человек без участия Украины.

20:35 Националисты Украины разбомбили детскую больницу в Петровском районе в Донецке, рассказал военкор и доброволец из США Рассел Бентли.

20:24 Средства противовоздушной обороны ДНР над Макеевкой перехватили две ракеты "Точка-У". Об этом сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

18:35 Войска Украины обстреляли Петровский район Донецка, применив БМ-21 "Град". Они выпустили 20 ракет, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

18:17 ВС России с помощью "Кинжала" уничтожили хранилище для украинских тактических ракетных комплексов "Точка-У", передает официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Кроме того, уничтожены склады горючего в Константиновке.

17:50 ВС РФ уничтожили батарею украинских реактивных систем залпового огня. Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, нанесение ударов комплексом "Кинжал" в ходе спецоперации будет продолжено.

17:48 высокоточный удар по киевскому неработающему торговому центру уничтожил батарею реактивных украинских систем залпового огня и и базу хранения их боеприпасов, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. По его словам, националисты прикрывались жилыми домами.

15:54 В поселке Донецкий в ЛНР при обстреле украинскими войсками пострадали пять жилых домов, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Также поврежденными оказались магазин и коммунальное предприятие.

15:48 В ДНР завершили эвакуацию работников обесточенной шахты им. Скочинского, сообщили в Минугля. Все 45 человек находятся на поверхности, пострадавших среди них нет.

13:15 В Житомирской области уничтожили центр подготовки 132-го разведывательного батальона десантно-штурмовых войск Украины, сообщили в Минобороны. Были ликвидированы личный состав батальона, иностранные инструктора и наемники.

10:55 Армия РФ взяла под полный контроль населенный пункт Сладкое.

10:43 Ночью российские военные нанесли удар высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования по Центру подготовки иностранных наемников и украинских националистических формирований на общевойсковом полигоне Новая Любомирка в Ровенской области, уничтожены более 80 наемников и националистов.

9:16 Российские войска ВДВ вытеснили нацбатальоны из пригорода Киева. При отступлении они оставили оружие и технику, которые передадут силам ДНР и ЛНР, сообщили в Минобороны.

8:23 На украинском заводе "СумыХимПром" произошла утечка аммиака, зона поражения – 2,5 км. Ранее Минобороны России предупреждало об угрозе провокаций с ядовитыми химическими веществами в этом районе.

21 марта

Предыдущие дни спецоперации России на Украине – в первой части трансляции.