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Командир батальона сил ДНР
Олег Кокарев поведал, к каком виде ловят украинских воинов, которые пытаются
сбежать из окруженного Мариуполя. Многие пытаются слиться с мирными жителями,
устроив маскарад. Так, не раз попадались те, кто нарядился в платья и женские туфли, отмечает "Свободная пресса".
Один из задержанных, который даже разжился женской шубой, уверял, что он местный и живет в Мариуполе, передает "Общественная служба новостей".
"…по нему видно, что это боевик", – заявил Кокарев.
Майор раскрыл дальнейшую судьбу пойманных любителей переодеваний. Украинских военных, по его словам, допрашивают и отправляют дальше в соответствующие органы.
Ранее стало известно, что бойцы Донецкой народной республики разбили под Мариуполем одну из бригад украинской армии. Трофеями стали четыре танка ВСУ.
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