Бойцам республики досталась техника, а также в руки попали секретные документы, брошенные украинскими военными в результате бегства

Военнослужащие армии Донецкой народной республики полностью разбили одну из бригад украинской армии под Мариуполем. Об этом сообщает пресс-служба Народной милиции ДНР в своем телеграм-канале.

"На мариупольском направлении полностью денацифицирована 36-я бригада морской пехоты ВСУ", – говорится в сообщении.

Отмечается, что бойцам ДНР в качестве трофеев достались четыре украинских танка, две бронемашины, два комплекта связи тактического звена Harris.

"Наши специалисты изучают документы и секретные носители информации, брошенные оккупантами во время позорного бегства", – добавили в ведомстве.

По данным НР ДНР, с начала спецоперации ВС РФ по защите республик Донбасса на сторону Донецка добровольно перешли на сторону более 330 военнослужащих ВСУ, 25 из них находятся в медучреждениях.

Также за сегодня войска ДНР взяли под контроль населенный пункт Верхнеторецкое, продолжив наступление на подразделения 25 воздушно-десантной бригады украинской армии. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, на этом направлении донецкая группировка уничтожила два танка, пять БМП, три орудия полевой артиллерии и семь автомобилей повышенной проходимости.

По данным телеграм-канала "Военкоры Русской Весны", в результате мощного ракетного удара ВС РФ уничтожен узел снабжения группировки ВСУ в Донбассе. Речь идет о станции Павлоград в Днепропетровской области. Эту информацию подтвердил губернатор региона Валентин Резниченко.

"Станция Павлоград-2 уничтожена. Также разрушено железнодорожное полотно и рельсы. Сошли с рельсов 15 грузовых вагонов. Движение через станцию остановлено на неопределенное время", – говорится в сообщении.





Военкоры отмечают, что Павлоград является важным стратегическим пунктом, т.к. через него идет сообщение с украинскими войсками в Донбассе, которые стремится окружить армия РФ с Запада.

