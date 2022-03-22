Подписчики требуют от звезды возвращения домой

Накануне певица Настя Каменских сообщила поклонникам, что собирается выступить на мероприятии, которое проводится для борьбы с расизмом в Европе – речь идет о проекте, который поддерживает Организация Объединенных Наций. Звезда указала, что для нее быть на таком концерте – большая честь, ведь среди остальных селебрити на участие заявлена сама дочь борца за права темнокожих в США Мартина Лютера Кинга.

Настя посвятила этому событию целый пост в социальных сетях, где сообщила, что жизнь человека ценна по своей природе, вне зависимости от национального происхождения, вероисповедания и языка.

Мнения в ветке комментариев, как всегда, разделились: кто-то звезду поддержал, кто-то разразился гневными комментариями. Нашлись соотечественники Каменских с Украины, которые заявили, что певица со своим "фальшивым патриотизмом" никому не сдалась. А еще кое-кто ядовито отметил, что та с Потапом нашла себе теплое место "в горячих краях".

"Крысы продажные", "Лучше бы на Украину с мужем вернулись. Большинство звезд, особенно мужчин, там, а вы испугались", – выражают негодование пользователи с Украины.

Кстати, Настя нередко летает в Латинскую Америку – даже вдохновилась этническими ритмами тех краев и сделала несколько хитов со схожей тематикой, завоевав у иностранной публики определенную популярность. А не так давно решила слетать с Потапом в Испанию. И тогда ее тоже заплевали украинские пользователи в комментариях, заявив, что та "бежит с тонущего корабля".