"Карманные войска" Незалежной не контролирует официальная власть

Украинские неонацистские формирования, так называемые добробаты, подчиняются исключительно своим спонсорам – местному олигархату, а никак не официальным властям Незалежной. Об этом заявил военный эксперт, капитан третьего ранга Дмитрий Литовкин.

По его словам, "карманная армия" создавалась на деньги украинских олигархов и высокопоставленных политиков. Поэтому националисты полностью находятся в подчинении тех, кто им платит. Всем в Незалежной известно, что свои ручные боевики есть и у бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова, и у днепропетровского олигарха Игоря Коломойского.

Таким образом, ультра-радикалы неподконтрольны киевскому режиму и безнаказанно совершают многочисленные военные преступления. При этом поклонники фашистских крестов и лозунгов, загнанные в угол в ходе спецоперации ВС РФ, идут на любые меры, чтобы спастись и вырваться из котлов.

"Для многих националистических подразделений ситуация безысходная: бежать некуда и сдаться нельзя, поскольку принято решение об их ликвидации", – сказал эксперт изданию "Народные новости".

Добавим, украинские нацики часто размещают огневые точки среди жилых домов, в школах и детсадах, в квартирах, прикрываясь мирным населением как живым щитом. Как показывают события в Мариуполе, некоторые бандиты из нацбатов пытаются сбежать из окруженных городов, переодевшись в гражданскую одежду.

В результате военнослужащие народных республик и ВС РФ на выездах из населенных пунктов проводят проверки. В частности, мужчин раздевают, чтобы убедиться, что у них нет нацистских татуировок или следов от оружия.

