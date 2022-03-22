Дания напомнила украинским беженцам о неминуемом возвращении домой

Дания напомнила украинским беженцам о неминуемом возвращении домой
Фото: Robert Michael / dpa / www.globallookpress.com
Европейская страна не желает становиться новым домом для мигрантов

Из-за событий на территории украинского государства многие местные жители разбежались по разным странам. Так, немало незалежных стремятся обосноваться в европейских державах. Однако далеко не везде рады такому потоку беженцев. С важным заявлением по этому поводу выступили власти Дании.

Премьер-министр "процветающего" европейского государства Метте Фредериксен подчеркнула, что украинским беженцам не стоит пытаться стать частью датского общества. Государственный деятель особо отметила: после того, как ситуация стабилизируется, все мигранты должны отправиться восвояси.

Премьер-министр подчеркнула, что беженец – это временный статус. Такие люди при первой же возможности должны вернуться на Украину и помочь в восстановлении родной гавани. Таким образом, украинцам не стоит рассчитывать на светлое будущее в "просвещенной" европейской стране.

Тем временем, "Утро" продолжает следить за развитием событий на территории украинского государства. Последние новости о специальной военной операции Российской Федерации в Незалежной – в онлайн-трансляции нашего издания.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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