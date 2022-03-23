Затравленная на Украине Лобода выступила с заявлением

Затравленная на Украине Лобода выступила с заявлением
Светлана Лобода. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Cоотечественники не оценили действий звезды, которая тратит миллионы на подгузники и детские смеси для беженцев

Украинские власти внесли исполнительницу Светлану Лободу в черный список вместе с остальными звездными персонами – как из Незалежной, так и из России. Все включенные туда лица признаны нежелательными в стране. Хотя Светлана, вроде бы, включилась в помощь пострадавшим от текущих событий на Украине, но от хейтеров это не спасло.

Родина до сих пор не признает звезду, которая тратит свои кровные на оказание помощи беженцам. И вот недавно оказалось, что кто-то пошел еще дальше – Свете заблокировали на территории Украины ее профиль в социальной сети Instagram*.

Светлану такое решение весьма сильно задело – звезда перекочевала в другие социальные сети, где высказала все, что думает по этому поводу. Артистка считает, что так неблагодарные отплатили так за ее пост о благотворительных программах, которые направлены на оказание помощи оставшимся без крыши над головой украинцам.

Лобода считает, что цинизм "заказчиков" здесь налицо – пока отдельные регионы Незалежной находится на грани гуманитарного кризиса, находятся еще и те, кто пытается заработать популярность в "узких кругах".

"Не время вражды внутри, доносов и списков. Сила народа в единстве и взаимопомощи!" – написала Света.

А днем ранее Светлана уже жаловалась на склоки в родной стране – уже отреагировала на пресловутый "черный список" и гневливые сообщения в комментариях. Звезда заявила, что оказыает реальную посильную помощь тем, кому это действительно необходимо, пока кое-кто разражается воплями под ее постами и делает все, чтобы затравить певицу.

*деятельность экстремистской организации Meta Platforms Inc, запрещенной в Российской Федерации.


Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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