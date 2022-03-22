Звезда сообщила, что ее не заботит отношение киевских властей

Украинская исполнительница Светлана Лобода сейчас находится в неоднозначном положении. После объявления о спецоперации в Донбассе звезда выступила против решения Кремля, однако и родная Незалежная не спешит ее принимать обратно.

Не так давно украинская администрация решила составить некий список из артистов и прочих селебрити, которых местные власти признают нежелательными лицами. Туда же вошли Ольга Бузова, Дима Билан, Регина Тодоренко и масса остальных знаменитостей. Впрочем, мало кого это действительно задело – состоятельные личности могут махнуть рукой на такой выпад и жить себе дальше. Однако Светлана решила стать волонтером – почувствовала, так сказать, "гражданский долг".

Звезда сообщила, что никакие списки ее не волнуют – даже со стороны соотечественников. Лобода решила заняться оказанием гуманитарной помощи. А ее собственный офис уже перепрофилирован – теперь это волонтерский штаб. Светлана заявила, что оказывает каждую минуту посильную помощь тем, кому требуется.

Что касается черных списков, то Лобода считает, что делить людей в столь непростое время глупо – звезду не заботят представления людей и общественников о ее собственном патриотизме.

"Мне плевать на ваши списки! Рада, что у вас есть время этим заниматься, а я пойду потрачу еще пару миллионов гривен на закупку памперсов и смесей", – высказалась артистка в адрес украинских властей и недоброжелателей.

Светлана в конце своего обращения выразила благодарность тем, кто занимается вместе с ней волонтерской деятельностью.

А не так давно в Сети поползли слухи, будто Лобода имеет гражданство Мальты, ради которого отказалась от украинского паспорта. Но сама певица поспешила выступить с опровержением, заявив, что любит родную страну – даже показала обложку паспорта с трезубцем.