Звезда заявила, что свой паспорт менять не собирается

Популярная украинская исполнительница, автор песен Светлана Лобода поспешила отреагировать на слухи об имеющемся у нее мальтийском паспорте. Звезда заявила, что все сообщения о наличии гражданства европейского государства – не более чем домыслы, а сама певица верна родной стране.

В качестве доказательства, отмечает источник, звезда выложила фото, продемонстрировав корочку украинского паспорта. Певица уточнила поклонникам, что была крайне занята – из-за плотного графика банально не успела отреагировать как положено "на всякую ерунду".

Лобода философски отметила, что у каждого имеется свой собственный путь. И лично она никогда не жаловалась на различного рода недостатки. Хотя имеет и всегда имела лишь одно гражданство – украинское.

"Всегда было, есть и будет только одно гражданство – украинское!" – подчеркнула исполнительница.

Света попросила не заниматься в Сети распространением о ней ложных сведений – ведь ей разгребать это совершенно некогда, она сейчас занята и не имеет времени на сплетни. Чем именно занимается, не стала уточнять.

Буквально недавно музыкальный продюсер Кирилл Чибисов сообщил, что у поклонников нет причин переживать за Светлану – мол, звезда довольно давно решила отказаться от гражданства родной Украины и перевела все свои средства в Мальту, гражданкой которой и является. Поэтому лишь зря стала утруждаться, начав на публику "слезы лить". Однако голодать ей не приходится – украинские селебрити успели как следует подстраховаться, ведь за последние несколько лет получили на счета "жирные миллионы". Поэтому принимать такие судьбоносные решения не страшно, если у тебя есть пара сотен миллионов долларов.