Россия действует в разы эффективнее, чем США в Ираке и Афганистане

Украинская армия окончательно прекратит сопротивление ВС РФ в течение ближайших 10 дней. С таким прогнозом выступил бывший аналитик Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон.

Американский эксперт отметил, что ВСУ и нацбатам противостоит наиболее действенная армия в мире – Вооруженные силы России.

"Я полагаю, что следующие десять дней ознаменуют конец способности украинской армии представлять эффективную угрозу продвижению России и фактическому контролю над Украиной", – цитирует РИА ФАН Джонсона.

Он оценил спецоперацию ВС РФ по демилитаризации и денацификации Украины, ее тактику и результаты самыми хвалебными терминами.

По его мнению, российские военные всего за неделю смогли занять территорию сопоставимую с площадью Великобритании, уже на третий день выйдя к Киеву. При этом все это время Москва наносила точечные удары по военной инфраструктуре Незалежной, уничтожая склады боеприпасов, командные пункты, узлы связи, военные аэродромы и объекты ПВО.

Джонсон напомнил, что ВС РФ противостояла "хорошо оснащенная украинская армия" с профессиональными специалистами. Тем не менее, россияне быстро "демонтировали системы ВВС и ПВО", создав серьезные перебои в линиях связи СВУ.

Американец указал, что многие западные аналитики называют слабостью российской армии тот факт, что она стремится свести к минимуму возможные потери среди гражданского населения. Конечно, если бы РФ действовала на Украине так, как США в Ираке и Афганистане, т.е. не считаясь с "сопутствующими" жертвами, то Москва бы уже завершила военную фазу операции, считает эксперт.

"Реальность такова – Россия заняла больше территорий за 19 дней и разгромила украинские вооруженные силы, которые намного превосходят все, что иракцы выставили против Соединенных Штатов в 2003 году. США потребовалось более 26 дней, чтобы достичь сопоставимых результатов", – подчеркнул экс-сотрудник ЦРУ.

Ранее бывший ведущий аналитик Сил быстрого развертывания морской пехоты Пентагона Скотт Ритер также поставил ВС РФ в заслугу то, что наша армия не форсирует продвижение на Украине, пытаясь сберечь жизни мирного населения. И его точка зрения насчет скорости спецоперации тоже оказалась близка к мнению Джонсона. Ритер уверен, что россияне настолько быстро продвигаются, как не делал никто в мире до сих пор.

