Президента Зеленского списали со счетов

В ближайшие дни на Украине произойдет госпереворот. Власть захватят националисты, которые хотят оставить за собой западную часть страны. Об этом заявил депутат Верховной рады Илья Кива, которого на днях лишили мандата за критику украинской власти.

По его оценке, местные националисты близки к исполнению давней мечты – они могут получить реальную власть. Президент Владимир Зеленский сейчас слаб, Запад показал, что защищать его не собирается, его "жалобные ролики" всем изрядно наскучили. Поэтому в Киеве созданы идеальные условия для военного переворота и смены власти, считает Кива.

Мэр столицы Виталий Кличко, по данным бывшего нардепа, поможет националистам сместить Зеленского. После этого нацбаты будут выполнять другую задачу – они захватят Львов, Закарпатье, то есть всю западную часть Украины и обратятся за помощью к Западу. В итоге они добьются, что придут войска союзников, чтобы помочь им удержать территорию.

Произойдет это в течение ближайших двух недель, уверен Кива.

Ранее Зеленский сообщил, что спецслужбы рекомендовали ему покинуть Киев, но он отказался. Он также заявил, что готов вынести вопрос о статусе бывших украинских территорий на национальный референдум. Впрочем, эксперты полагают, что глава Незалежной пытается просто затянуть время.