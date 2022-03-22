Кровожадность неонацистов ужаснула даже ярого сторонника киевского режима

Украинский экс-агитатор Владислав Ковтуненко выступил с важным заявлением. Деятель признался, что некоторое время активно занимался распространением недостоверной информации о том, что украинские силовики якобы одерживают "победу за победой" в борьбе с российскими Вооруженными силами. Однако после того, как украинец лично столкнулся с бесчинствами боевиков, его позиция резко изменилась.



Переворот в сознании украинца произошел после того, как он узнал, что националисты без тени жалости ведут обстрел и разрушают дома мирных жителей. Когда Ковтуненко понял, кто на самом деле воюет за киевский режим, он собрал семью и спешно сбежал на территорию Российской Федерации.

Ковтуненко признался, что намеренно занимался агитацией. Он продвигал в информационном пространстве недостоверные заявления о том, что украинские силовики якобы "успешно" ведут бои с российской армией.

Когда действия националистов коснулись его лично, а также многочисленных друзей – многие лишились крова, Ковтуненко решил сбежать в Россию, из которой потом планирует уехать в какую-нибудь другую страну.

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