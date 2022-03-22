Передумал восхвалять "успехи" Киева: бывший украинский агитатор сделал признание

Передумал восхвалять "успехи" Киева: бывший украинский агитатор сделал признание
Фото: Vincenzo Circosta / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Кровожадность неонацистов ужаснула даже ярого сторонника киевского режима

Украинский экс-агитатор Владислав Ковтуненко выступил с важным заявлением. Деятель признался, что некоторое время активно занимался распространением недостоверной информации о том, что украинские силовики якобы одерживают "победу за победой" в борьбе с российскими Вооруженными силами. Однако после того, как украинец лично столкнулся с бесчинствами боевиков, его позиция резко изменилась.

Переворот в сознании украинца произошел после того, как он узнал, что националисты без тени жалости ведут обстрел и разрушают дома мирных жителей. Когда Ковтуненко понял, кто на самом деле воюет за киевский режим, он собрал семью и спешно сбежал на территорию Российской Федерации.

Ковтуненко признался, что намеренно занимался агитацией. Он продвигал в информационном пространстве недостоверные заявления о том, что украинские силовики якобы "успешно" ведут бои с российской армией.

Когда действия националистов коснулись его лично, а также многочисленных друзей – многие лишились крова, Ковтуненко решил сбежать в Россию, из которой потом планирует уехать в какую-нибудь другую страну.

Последние новости о проведении специальной военной операции Российской Федерации – в онлайн-трансляции "Утра".

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
новости партнеров

Раскрыты последствия переговоров Байдена и Си для России

Пекин не оправдал надежд Вашингтона

Это слишком жестко: Токио отреагировал на решение Москвы выйти из переговоров

Японские власти опротестовали отказ РФ от диалога

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей