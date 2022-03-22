В Лондоне признались, что отдали в распоряжение ВСУ почти весь свой арсенал NLAW

Английские переносные противотанковые управляемые ракеты (ПТУР) NLAW, которые Лондон щедро снабдил ВСУ, часто выходят из строя. Об этом "пожаловались" российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус), позвонившие главе Минобороны Великобритании Бену Уоллесу от имени премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Соответствующая запись появилась в интернете.

"Мы отправили вам более 4 тыс штук. И еще на подходе. У нас уже заканчивается наш собственный арсенал, но я каждый день либо разговариваю с министром (обороны Украины Алексеем) Резниковым, либо пишу ему сообщения", – сказал Уоллес.

Однако в входе разговора пранкеры заметили британцу, что Киев просит не поставлять ему NLAW, поскольку "они часто выходили из строя".

"Для нашей страны это была проблема", – подчеркнул лже-министр Незалежной.

С этим утверждением Уоллес решил поспорить и заявил, что в Соединенном Королевстве с ПТУРами было все в порядке.

Напомним, в этом же диалоге Лексус и Вован раскрутили британского министра на разговор о ядерном оружии для Украины. В частности, господин Уоллес заметил, что данный вопрос нужно обсуждать с руководством страны. По его словам, Лондон поддержит киевский режим "как друга в любом выборе".

Добавим, с началом спецоперации ВС РФ по демилитаризации и денацификации Украины в руки российских военных и представителей армий ДНР и ЛНР уже попали целые склады с британскими NLAW. Большинство трофеев передается в распоряжение сил народных республик.

