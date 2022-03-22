Курс рубля
- Финансист заявил о скором крахе доллара
- Эксперт оценил будущее рубля при сговоре США с Китаем
- Какая валюта заменит доллар: эксперт все разъяснил
Английские переносные противотанковые управляемые ракеты (ПТУР) NLAW, которые Лондон щедро снабдил ВСУ, часто выходят из строя. Об этом "пожаловались" российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус), позвонившие главе Минобороны Великобритании Бену Уоллесу от имени премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
Соответствующая запись появилась в интернете.
"Мы отправили вам более 4 тыс штук. И еще на подходе. У нас уже заканчивается наш собственный арсенал, но я каждый день либо разговариваю с министром (обороны Украины Алексеем) Резниковым, либо пишу ему сообщения", – сказал Уоллес.
Однако в входе разговора пранкеры заметили британцу, что Киев просит не поставлять ему NLAW, поскольку "они часто выходили из строя".
"Для нашей страны это была проблема", – подчеркнул лже-министр Незалежной.
С этим утверждением Уоллес решил поспорить и заявил, что в Соединенном Королевстве с ПТУРами было все в порядке.
Напомним, в этом же диалоге Лексус и Вован раскрутили британского министра на разговор о ядерном оружии для Украины. В частности, господин Уоллес заметил, что данный вопрос нужно обсуждать с руководством страны. По его словам, Лондон поддержит киевский режим "как друга в любом выборе".
Добавим, с началом спецоперации ВС РФ по демилитаризации и денацификации Украины в руки российских военных и представителей армий ДНР и ЛНР уже попали целые склады с британскими
NLAW. Большинство трофеев передается в распоряжение сил народных республик.
Осужденный не согласен с вынесенным решением
Россия действует в разы эффективнее, чем США в Ираке и Афганистане